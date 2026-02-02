"بعد قضاء مدة العقوبة".. محامي سوزي الأردنية يكشف موعد خروجها من الحبس

قال مؤمن عز الدين، دفاع سوزي الأردنية، إن موكلته أنهت اليوم قضاء مدة العقوبة المحكوم بها كاملة، ولم يتبق عليها أي مدد حبس أخرى.

وأوضح عز الدين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الجهات المختصة ستبدأ غدًا في اتخاذ إجراءات إخلاء سبيل سوزي الأردنية، مرجحًا الانتهاء من الإجراءات خلال يوم أو يومين على الأكثر.

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، قضت بقبول استئناف مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، وتخفيف العقوبة للحبس 6 أشهر في اتهامها ببث فيديوهات خادشة.

وفي وقت سابق كانت محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة، أصدرت حكمها بحبس البلوجر سوزي الأردنية سنة وتغريمها 100 ألف جنية في اتهامها ببث محتوى خادش للحياء العام.

