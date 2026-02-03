"طقوس يوجا".. ضبط طالب صور أجانب وزعم تعاطيهم المخدرات بجنوب سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور بعض الأشخاص مستلقين على الأرض، والادعاء بكونهم تحت تأثير المواد المخدرة بجنوب سيناء.

بالفحص تبين أن الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو يحملون جنسيات دول أجنبية، وأنهم يؤدون بعض الطقوس الخاصة برياضة "اليوجا" وذلك بوضع بعض الرمال على أجسادهم وعمل حركات تمثيلية.

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (طالب – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بتصادف مروره ومشاهدته لمجموعة من الأجانب سالفي الذكر، فصورهم ونشر مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، وادعى بكونهم تحت تأثير المواد المخدرة لزيادة نسبة المشاهدات.

