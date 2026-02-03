ضبط عنصر إجرامي انتحل صفة موظف بنك للنصب على مواطنين

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالاتصال هاتفياً بعدد من المواطنين، مدعياً أنه موظف في خدمة عملاء أحد البنوك بغرض النصب والاحتيال عليهم.

وبالفحص تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عنصر جنائي مقيم بمحافظة المنيا، وبحوزته ثلاثة هواتف محمولة. وبمواجهته اعترف باستخدام هذه الهواتف في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال منهم عقب إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.