البيت الأبيض عن إسقاط مسيرة إيرانية: قواتنا تصرفت بشكل مناسب

كتب : محمود الطوخي

08:52 م 03/02/2026

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تصرفت بشكل مناسب بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عن وقوع حادثين أمنيين منفصلين في مياه الشرق الأوسط، تمثلت الأولى في إسقاط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت بـ"نمط عدواني" من حاملة طائرات، بينما شهدت الثانية محاولة فاشلة من الحرس الثوري الإيراني لاعتراض سفينة تجارية ترفع العلم الأمريكي.

وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية، تيم هوكينز، أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" كانت تعبر بحر العرب على بعد 500 ميل من السواحل الإيرانية، عندما قامت مسيّرة من طراز "شاهد-139" بمناورة غير مبررة باتجاه السفينة.

ورغم محاولات خفض التصعيد، واصلت المسيّرة تقدمها، مما استدعى تدخل طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" أسقطتها في "إجراء دفاعي مشروع" لحماية الطاقم والحاملة، وفق تصريحات هوكينز لشبكة "فوكس نيوز".

وبعد ساعات قليلة من الحادث الأول، رصدت القوات الأمريكية نشاطا عدائيا في مضيق هرمز، حيث حاولت زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري مدعومة بمسيّرة من طراز "مهاجر"، اعتراض ناقلة النفط "إم في ستينا إمبراتيف".

وأشار هوكينز، إلى أن القوات الإيرانية هددت بالصعود إلى السفينة والاستيلاء عليها أثناء عبورها القانوني للممر الدولي، موضحا أن المدمرة الصاروخية "يو إس إس ماكفول"استجابت فورا لنداء الاستغاثة، معززة بدعم جوي من القوات الجوية الأمريكية، مما أجبر الزوارق الإيرانية على الانسحاب وتأمين مواصلة الناقلة لرحلتها بسلام.

وأكدت "فوكس نيوز" نقلا عن تقارير عسكرية عدم وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو أضرار في المعدات نتيجة هذه المواجهات.

