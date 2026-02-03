الجنايات تعاقب سائقًا بالمؤبد وتبرئ شقيقه في قضية "ثأر العمرانية"

قضت الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد سليمان، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بقتل عامل بالعمرانية، ثأرًا لقتله والدهما في معركة عائلية وقعت في صعيد مصر.

وبرأت المحكمة شقيقه "صيدلي" مما أُسند إليه من اتهام بالقتل.

وترأس هيئة الدائرة المستشار محمود عبد الحميد سليمان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي علي الزيات، وأسامة محمد الشاذلي جاد الكريم، وحازم حسين عواض الجيزاوي، وبحضور وكيل النائب العام علاء عاطف الإسلامبولي، وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، التي حملت رقم 14290 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمُقيدة برقم 6091 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين هما "ر. ن" وشقيقه "م. ت"، وفي يوم الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتلا المجني عليه "م. ش" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله على إثر خلاف نشب وثأر ظنًا باطلًا أنه واجب.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم الأول "ر. ت"، الذي يعمل سائقًا، باغت المجني عليه بثلاث رصاصات؛ فقأت الأولى رأسه، بينما اخترقت الثانية ظهره، والثالثة فخذه بسلاح ناري كان قد أعده مُسبقًا لهذا الغرض، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه، وذلك حال تقديم المتهم الثاني له المساعدة بسيارة لرصد المجني عليه، وإعدادهما للمخطط على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول حيازة سلاح ناري مُشَشْخَن "مسدس"، و29 طلقة دون ترخيص، مما يُستخدم على السلاح الناري سالف الذكر، دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة الإصابة النارية المفردة بالرأس والصدر والظهر والفخذ، وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة، وتهتك بالمخ والسحايا، وتهتك بالرئة والشريان الأيمن، ونزيف دموي بالمخ وتجويف الصدر والبطن، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة لمعاقبتهما عما أُسند إليهما من اتهام.

