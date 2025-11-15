كتب- أحمد عادل:

دخلت المتهمة "سارة خليفة" في نوبة بكاء داخل القفص أثناء عرضها على هيئة محكمة التجمع الخامس، تزامنًا مع مناقشة دفاعها لعدد من الطلبات المتعلقة بسير القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دور المتهمة في القضية، حيث تبين أنها كانت مسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي، وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عملهم واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم السابع "محمد خليفة" كان مسؤولاً عن تصنيع المخدرات وفق الطريقة التي أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثالث، بينما كان هو والمتهمين الخامس والسادس مسؤولين عن اختبار المواد بعد تصنيعها، وتقديمها للمتعاطين لمعرفة تأثيرها، بالإضافة إلى تعبئتها وتخزينها في الوحدة السكنية التي استأجرها.

وكشفت النيابة أيضًا عن علاقة ارتباط المتهمة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي، حيث قالت إنها تعرفت عليه داخل عيادة التجميل التابعة لها، وادعى عمله في المقاولات وممارسته الرياضة، ثم ارتبطا عاطفيًا عدة أشهر قبل أن تشعر بتغيّر سلوكه ومحاولته فرض سيطرته عليها، مما دفعها للابتعاد عنه، لكنه استمر في ملاحقتها عقب ارتباطها رسميًا بشخص آخر.

وبفحص هاتف المتهمة، عُثر على مقاطع داخل تطبيق لحفظ الوسائط، تضمنت مشاهد تعدٍ على شخص داخل منزلها، وأقرت أن التصوير تم داخل غرفة نومها، وأن الصوت النسائي في أحد المقاطع يعود لها.

وأضافت "سارة خليفة" أن الشخص الظاهر في الفيديو كان يعمل كسائق لديها سابقًا، وأن خلافات مادية نشبت بينه وبين آخرين، ما أدى لوقوع مشادات داخل منزلها بعد دخوله الشقة دون علمها مستغلًا امتلاكه مفتاحها أثناء سفرها، قبل أن تتطور الواقعة إلى تصوير تلك المقاطع محل الضبط.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة