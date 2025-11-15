الداخلية تضبط 15 متهماً لاستغلال 20 طفلاً في التسول بالجيزة | صور

أول بيان من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل موظف توكيل سيارات بالإسكندرية

كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 متهماً (9 رجال و6 سيدات – 10 منهم لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال 20 طفلاً في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة، مع التنسيق لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بدور الرعاية المختصة.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة