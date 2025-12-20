كريم فهمي يكشف عن موقف محرج تعرض له في أول "ديت" .. فيديو

كشف الفنان كريم فهمي عن موقف محرج تعرض له في أول "ديت" في حياته أثناء المراهقة.

وخلال ظهوره ضيفًا ببرنامج ليلة فونطاستيك مساء اليوم على قناة "MBC MASR"، قال فهمي: "أول ديت ليا كان عندي 14 سنة روحنا ركبنا فلوكة في النيل لوحدنا وفيه مراكبي، أول حاجة عملتها انى نمت على كتفها المراكبي قالي العكس اللحظة دي مأثرة فيا".

أعمال كريم فهمي الفنية

يستعد الفنان كريم فهمي للمشاركة في مسلسل "وننسى اللي كان" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رمضان 2026.

يذكر أن كريم فهمي يشارك ببطولة فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط عدد من نجوم السينما المصرية ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

