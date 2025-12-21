إعلان

محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية.. اليوم

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 21/12/2025

محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية.. اليوم

تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، نظر محاكمة 62 متهما في القضية رقم 7425 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية اللجان الإدارية".

أفاد أمر الإحالة بأن المتهمين جميعًا انضموا خلال الفترة من عام 1955 وحتى 20 أغسطس 2025 لجماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين العاشر والتاسع والثلاثون والحادى والأربعون والخامس والأربعون والخمسون ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب.

المستشار محمد السعيد الشربينى جنايات التجمع خلية اللجان الإدارية

الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية