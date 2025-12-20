الجوازات تيسر إجراءاتها للراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تحت إشراف اللواء عبد الله محمد، مدير الإدارة، تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، مع إيلاء اهتمام خاص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان حصولهم على مختلف الخدمات الشرطية، حيث استقبلت الأقسام عددًا من الحالات المرضية والإنسانية واتخذت الإجراءات الخاصة بها.

وأكدت الإدارة العامة للجوازات استمرار جهودها لتيسير الإجراءات على المواطنين في جميع المواقع الشرطية، بما يعكس أحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية المعاصرة، ويضمن سرعة تقديم الخدمات مع مراعاة كافة الضوابط القانونية.