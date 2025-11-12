إعلان

الداخلية تضبط شخصين لفرض الإتاوات وترهيب سكان وحدات بالقطامية

كتب : عاطف مراد

12:20 م 12/11/2025

أجهزة وزارة الداخلية

كتب - عاطف مراد:
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين بمدينة القطامية بعد اتهامهما بترهيب سكان وحدات سكنية تحت الإنشاء وطلب مبالغ مالية مقابل ما وصفاه بـ"الحراسة الشهرية".
وكان أحد المواطنين قد أبلغ الأمن بتعرضه للتهديد والإيهام بوجود سرقات لإجباره على الدفع، فباشرت الأجهزة التحريات اللازمة وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، واتضح أنهما عاطلان يقيمان داخل العقار نفسه.
واعترف المتهمان بفرض النفوذ على مالكي الوحدات للحصول على أموال بغير حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة المختصة.

وزارة الداخلية الداخلية ضبط شخصين القطامية

