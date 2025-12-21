اختلس 361 قطعة أثرية.. اليوم إعادة محاكمة مفتش آثار بمتحف الحضارة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة إجراءات محاكمة مفتش آثار، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين صدر ضدهم أحكام نهائية، في واقعة اختلاس 361 قطعة أثرية من متحف الحضارة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد صبري، وذلك بعد صدور حكم غيابي سابق ضد المتهم.

وكانت المحكمة قد قضت، في 13 أبريل 2019، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة للمتهم الأول، لاتهامه بالاستيلاء على قطع أثرية مملوكة للمجلس الأعلى للآثار.

وكشف أمر الإحالة أن الواقعة تعود إلى عام 2015، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حيث اشترك المتهم، بصفته مفتش آثار بمتحف الحضارة، مع متهم ثانٍ – محكوم عليه – في اختلاس قطع أثرية من جهة عملهما، مستغلين طبيعة وظيفتهما.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم، بصفته موظفًا عامًا وأمينًا على الودائع، اختلس منقولات أثرية وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، شملت قطعتين أثريتين و7 قلادات مملوكة للمجلس الأعلى للآثار، والمسلمة إليه على سبيل الأمانة للحفاظ عليها، إلا أنه استولى عليها بنية تملكها.

كما أوضح قرار الاتهام أن المتهم اشترك مع المتهم الثاني في الاستيلاء بغير حق على 361 قطعة أثرية، من خلال انتزاع 345 قطعة من عهدة أحد زملائه، و4 قطع من عهدة زميل آخر، و12 قطعة من عهدة زميلتهما، مستغلين انشغال حائزيها، وتمكنوا من الاستيلاء عليها خلسة.

وأضافت أوراق القضية أن المتهمين اشتركا مع متهم ثالث – محكوم عليه – في تزوير القطع الأثرية بقصد الاحتيال، حيث اتفقوا معه على تقليد القطع الأصلية، وأمدوه بالنماذج الأثرية، فقام باصطناع قطع مشابهة، وتسليمها للمتهمين لوضعها بدلًا من القطع الأصلية، في محاولة لإخفاء الجريمة.