ألم مفاجئ بالصدر ينتهي بنقل مراقب لجنة الوراق للمستشفى

أصيب مراقب بألم مفاجئ في الصدر داخل لجنة مدرسة الوراق الثانوية.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع حالة إغماء لمراقب أثناء أداء مهامه داخل لجان انتخابات مدرسة الوراق الثانوية.

بالانتقال والفحص، تبين أن المراقب موظف بالنيابة الإدارية، تعرض لألم مفاجئ بالصدر أثناء متابعة العملية الانتخابية.

تم نقله إلى مستشفى الوراق لتلقي الإسعافات اللازمة، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة حالته الصحية للتأكد من استقرار وضعه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة داخل اللجنة لتأمين سير الانتخابات دون أي تأثير على العملية الانتخابية.