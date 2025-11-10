إعلان

ألم مفاجئ بالصدر ينتهي بنقل مراقب لجنة الوراق للمستشفى

كتب : محمد شعبان

06:26 م 10/11/2025 تعديل في 11/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

أصيب مراقب بألم مفاجئ في الصدر داخل لجنة مدرسة الوراق الثانوية.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع حالة إغماء لمراقب أثناء أداء مهامه داخل لجان انتخابات مدرسة الوراق الثانوية.

بالانتقال والفحص، تبين أن المراقب موظف بالنيابة الإدارية، تعرض لألم مفاجئ بالصدر أثناء متابعة العملية الانتخابية.

تم نقله إلى مستشفى الوراق لتلقي الإسعافات اللازمة، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة حالته الصحية للتأكد من استقرار وضعه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة داخل اللجنة لتأمين سير الانتخابات دون أي تأثير على العملية الانتخابية.

