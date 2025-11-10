إعلان

بعصا خشبية.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة وتحطيم محل في سموحة

كتب : علاء عمران

02:29 م 10/11/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على العاملين بأحد المحال بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

وأفادت الوزارة في بيان، أنه بتاريخ 8 الجاري، تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا من عاملين بالمحل المشار إليه، يفيدان تعرضهما لإصابات وكدمات باليد نتيجة اعتداء شخص بعصا خشبية، كما لحقت تلفيات بالمحل، بسبب اعتراضهما على إيقافه سيارته أمام المكان.

وأمكن تحديد وضبط المتهم الظاهر في الفيديو، مالك شركة مقيم بدائرة القسم، وبحوزته العصا المستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

