"مخدرات وسلاح".. الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن: ضبط 379 قضية جلب مواد مخدرة بإجمالي 438 متهمًا، وضبط 185 قطعة سلاح ناري بحوزة 142 متهمًا.

كما أثمرت الجهود عن تنفيذ 85164 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 269 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21773 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 62 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 حالة منهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال الحملات مستمرة لضبط المخالفات والجريمة على مستوى الجمهورية.

