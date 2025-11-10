تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و6 سيدات (4 منهم لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وعُثر بصحبتهم على 17 حدثًا معرضًا للخطر، تم ضبطهم حال قيامهم بالنشاط الإجرامي، وأقر المتهمون بالواقعة أثناء مواجهتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة