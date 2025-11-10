إعلان

بصحبتهم 17 حدثًا.. ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة | صور

كتب : علاء عمران

11:32 ص 10/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    استغلال الأطفال في التسول بالجيزة (4)
  • عرض 5 صورة
    استغلال الأطفال في التسول بالجيزة (5)
  • عرض 5 صورة
    استغلال الأطفال في التسول بالجيزة (3)
  • عرض 5 صورة
    استغلال الأطفال في التسول بالجيزة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و6 سيدات (4 منهم لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.
وعُثر بصحبتهم على 17 حدثًا معرضًا للخطر، تم ضبطهم حال قيامهم بالنشاط الإجرامي، وأقر المتهمون بالواقعة أثناء مواجهتهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأطفال التسول الجيزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)