الفريق أشرف سالم زاهر وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي

كتب : مصراوي

12:53 م 11/02/2026 تعديل في 01:21 م

الفريق أشرف سالم

أدى الفريق أشرف سالم زاهر، اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

والفريق أشرف سالم زاهر كان مديرًا للأكاديمية العسكرية المصرية، قبل تعيينه اليوم في منصب القائد العام للقوات المسلحة وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، خلفًا للفريق أول عبدالمجيد صقر.

وشهد الرئيس السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

