اعتماد مركز تدريب الإدارة المركزية للطوارئ من المجلس الصحي المصري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد مركز تدريب الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، من المجلس الصحي المصري، كجهة رسمية معتمدة لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة، في إطار جهود تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير مهارات الكوادر الطبية.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة من أوائل الجهات التي حصلت على اعتماد المجلس الصحي المصري، لمنح شهادات الـBLS المعتمدة رسميًا، مما يعكس التزامها بمواكبة أحدث المعايير العلمية والتقنية في مجال الإنعاش والرعاية الحرجة، ودورها الحيوي كأحد أهم محاور عمل منظومة الطوارئ بوزارة الصحة.

ونوه الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، إلى أن برنامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS)، يُعد من المتطلبات الأساسية لتجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، ويسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات الطارئة والحرجة.

وقال الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الكوادر الطبية والتمريضية، وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة الفعالة للحالات الطارئة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.