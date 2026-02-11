إعلان

سقوط المتهمين بسرقة دراجة نارية بعد تداول الفيديو بأسوان

كتب : علاء عمران

01:12 م 11/02/2026 تعديل في 01:17 م

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية حال توقفها بأحد الشوارع بأسوان.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك الدراجة النارية المسروقة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان). وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 8 الجاري، وحال قيامه بترك دراجته النارية بأحد الشوارع بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين بسرقتها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسوان)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سارقي دراجة نارية وزارة الداخلية الدراجة النارية أسوان

