تعديل مواعيد الأتوبيس الترددي في رمضان

كتب : محمد نصار

12:34 م 11/02/2026

الأتوبيس الترددي

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، مواعيد العمل في رمضان حيث يتم تحرك أول أتوبيس من محطتي أكاديمية الشرطة ومحطة إسكندرية الزراعي في تمام الساعة السادسة صباحًا.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم، إنه تقرر تحرك آخر أتوبيس من نفس المحطات في تمام الساعة الثانية عشرة ليلًا.

الأتوبيس الترددي محطة أكاديمية الشرطة محطة إسكندرية الزراعي

