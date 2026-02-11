واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 113.948 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1.409 سائقين، وتبين إيجابية 60 حالة لتعاطٍ لمواد مخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 735 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة. كما جرى فحص 101 سائق، ثبت تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة.

وتمكنت القوات كذلك من ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 16 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

