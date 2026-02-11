خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 8 طن دقيق و19 مليون جنيه من تجار العملة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والجرائم الاقتصادية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط نحو 8 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، بالإضافة إلى ضبط 19 مليون جنيه من تجار العملة غير المشروعين.

وجاءت الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن المختلفة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لحماية المستهلكين وضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والعملات الأجنبية.

وأكدت الداخلية أن هذه الضربات الأمنية تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق ومنع البيع بأزيد من السعر الرسمي للخبز، وضبط المضاربين بالعملات، الذين يهددون استقرار السوق المصرفي والاقتصاد القومي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

