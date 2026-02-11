إعلان

وفاة الفنان التركي كانبولات جوركيم أرسلان

كتب : سهيلة أسامة

01:06 م 11/02/2026

الممثل التركي كانبولات جوركيم أرسلان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحل عن عالمنا اليوم، الممثل التركي كانبولات جوركيم أرسلان إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز الـ 45 عامًا.

وأعلنت وسائل إعلام تركية خبر الوفاة منذ ساعات قليلة، بعدما تعرض الراحل لوعكة صحية مفاجئة داخل منزله في منطقة بي أوغلو بمدينة إسطنبول، ونُقل على إثرها إلى مستشفى.

ويُعرف كانبولات جوركيم أرسلان في العالم العربي باسم "سيفير"، نسبة إلى دوره في المسلسل التركي "بويراز كارايل"، الذي حقق من خلاله شهرة واسعة.

كانبولات جوركيم أرسلان وفاة كانبولات جوركيم أرسلان تركيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لقاء واشنطن.. رويترز: نتنياهو سيسعى للتأثير على موقف ترامب تجاه إيران
شئون عربية و دولية

لقاء واشنطن.. رويترز: نتنياهو سيسعى للتأثير على موقف ترامب تجاه إيران
وفاة الفنان التركي كانبولات جوركيم أرسلان
زووم

وفاة الفنان التركي كانبولات جوركيم أرسلان

بـ7 طعنات في أنحاء الجسد.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل والده في مدينة 15
حوادث وقضايا

بـ7 طعنات في أنحاء الجسد.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل والده في مدينة 15
الجنايات تحيل "عجوز زنين" للمفتي بعد قتل طفلة بولاق وطعن والديها
حوادث وقضايا

الجنايات تحيل "عجوز زنين" للمفتي بعد قتل طفلة بولاق وطعن والديها
الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا مع الوزراء الجدد.. ماذا قال لهم؟
أخبار مصر

الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا مع الوزراء الجدد.. ماذا قال لهم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء