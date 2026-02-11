وفاة الفنان التركي كانبولات جوركيم أرسلان

رحل عن عالمنا اليوم، الممثل التركي كانبولات جوركيم أرسلان إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز الـ 45 عامًا.

وأعلنت وسائل إعلام تركية خبر الوفاة منذ ساعات قليلة، بعدما تعرض الراحل لوعكة صحية مفاجئة داخل منزله في منطقة بي أوغلو بمدينة إسطنبول، ونُقل على إثرها إلى مستشفى.

ويُعرف كانبولات جوركيم أرسلان في العالم العربي باسم "سيفير"، نسبة إلى دوره في المسلسل التركي "بويراز كارايل"، الذي حقق من خلاله شهرة واسعة.