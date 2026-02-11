انخفضت أسعار الفول المعبأ، وزيت الذرة، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن السائب، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والعدس، والأرز، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.18 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 59.55 جنيه، بتراجع 5.35 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.81 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.56 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 33.81 جنيه، بزيادة 60 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.19 جنيه، بتراجع 4.77 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.92 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.37 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.89 جنيه، بتراجع 1.37 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.22 جنيه، بتراجع 1.34 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.59 جنيه، بزيادة جنيهين.

كيلو الأرز السائب: 27.06 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الفول السائب: 52.51 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 123.67 جنيه، بتراجع 18.6 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.63 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 29.32 جنيه، بتراجع 2.9 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 106.43 جنيه، بزيادة 8.4 جنيه.