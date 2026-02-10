أوردر شيكولاتة ومكسرات يكتب نهاية "أحمد" أسفل عجلات سيارة بمدينة نصر

أول تعليق من دفاع "فتاة الأتوبيس" بعد إخلاء سبيل الشاب المتهم

خرج أحمد شعبان، شاب في العقد الرابع من عمره، كعادته إلى عمله في محل حلويات شهير بمدينة نصر، لكنه عاد جثة هامدة إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة تقودها سيدة، أثناء محاولتها الهرب دون سداد قيمة المشتريات.

في يوم الواقعة، دخلت سيدة ثلاثينية إلى محل عمل الضحية وطلبت شراء كميات من الشيكولاتة والمكسرات بلغت قيمتها أكثر من 12 ألف جنيه.

أنهى أحمد تجهيز الطلب، وقام بمساعدة زملائه في تحميل المشتريات داخل سيارة السيدة، وعقب الانتهاء من تحميل الطلبات، فوجئ العاملون بالسيدة تقوم بتشغيل السيارة ومحاولة مغادرة المكان دون سداد قيمة الفاتورة.

حاول أحمد وزميلان له منعها، وأثناء ذلك وقف الضحية أمام السيارة في محاولة لإيقافها، إلا أن السيدة دهسته عمدًا، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام سيدة بدهس شاب يعمل في محل حلويات شهير هربًا من دفع ثمن المشتريات.

وبالانتقال والفحص، أمكن تحديد هوية السيدة، وتبين أنها ربة منزل في العقد الرابع من عمرها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

