أسعار 5 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
أسعار العملات العربية
انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 12.43 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
سعر الدرهم الإماراتي: 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني: 122.88 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و124.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
سعر الريال القطري: 11.88 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
سعر الدينار الأردني: 65.53 جنيه للشراء، و66.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
سعر الدينار الكويتي: 151.19 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و153.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.