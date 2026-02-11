انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.43 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 122.88 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و124.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الريال القطري: 11.88 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردني: 65.53 جنيه للشراء، و66.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 151.19 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و153.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.