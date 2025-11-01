كتب- علاء عمران:

شهدت منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، انهيارًا جزئيًا لعقار مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن احتجاز رجل مسن وطفلة أسفل الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بسقوط جزء من منزل في شارع يسري خليل بدائرة قسم روض الفرج، وتم الدفع بسيارات الإنقاذ إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين انهيار ثلاث غرف من الطوابق الأول والثاني والثالث على الأرضي، داخل العقار محل البلاغ، وتمكنت القوات من استخراج رجل مسن من تحت الأنقاض، فيما تتواصل الجهود لاستخراج طفلة أخرى.

وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار لحماية المارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ لحين التأكد من خلو المكان من أي ضحايا آخرين.

