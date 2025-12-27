منشور على فيسبوك يقود للقبض على لص استولى على دراجة نارية بكفر الشيخ

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام شخص بسرقة دراجة شقيقه النارية والفرار بها بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغ رسمي، وتم تحديد صاحب الحساب الذي نشر الواقعة، وبسؤاله أكد أن شقيقه تعرض للاستيقاف أثناء سيره بدراجة نارية بدون لوحات معدنية، حيث استولى المتهم عليها ولاذ بالفرار.

وأفادت التحريات بتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة البحيرة. وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن الدراجة النارية التي تم ضبطها لدى عميل سيئ النية، عاطل وله معلومات جنائية ويقيم بذات المحافظة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

