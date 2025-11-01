"طعـام قاتل".. الداخلية تضبط موظفًا أنهى حياة كلاب ضالة بالشرابية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء وضع طعام "مسمم" للكلاب الضالة، ما أسفر عن نفوق عدد منها بمنطقة الشرابية في القاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (موظف - مقيم بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة).

وبمواجهته أقر بقيامه بتقديم بقايا الطعام لتلك الكلاب بشكل معتاد، دون علمه بعدم صلاحيتها أو تسببها في وفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا