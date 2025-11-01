إعلان

الداخلية تغلق 105 محال خالفت قرار "ترشيد الكهرباء" خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:16 م 01/11/2025

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:

أغلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 105 محال ومنشآت تجارية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لمخالفتها قرار مجلس الوزراء المتعلق بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء ذلك في إطار الحملات التي شنتها الوزارة لمتابعة مدى التزام الأنشطة التجارية بالضوابط المعمول بها.

وأسفرت الحملات عن تحرير مخالفات لتلك المنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة التي تهدف إلى تخفيف الأحمال وضمان استقرار التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية.

