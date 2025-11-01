وزارة الداخلية تجرى قرعة الحج العلانية لعام 2026 بالشرقية ومطروح

تُجرى اليوم السبت قرعة الحج العلانية في مديريتي أمن الشرقية ومطروح، إيذانًا ببدء فعاليات قرعة الحج لهذا العام 1447هـ/2026م، على أن تتواصل في باقي مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية حتى الخميس المقبل.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، إن القرعة تُجرى في أجواء شفافة علنية بحضور ممثلين عن مختلف الجهات المعنية والمواطنين المتقدمين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتيسير جميع الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج وضمان الشفافية الكاملة في عمليات الاختيار.

مواعيد قرعة الحج بجميع المحافظات

وأوضحت الوزارة أن إجراء القرعة العلنية سيتم خلال الفترة من السبت 1 نوفمبر حتى الخميس 6 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:

السبت 1/11/2025: الشرقية – مطروح

الأحد 2/11/2025: كفر الشيخ – الإسكندرية – دمياط

الإثنين 3/11/2025: البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان – جنوب سيناء

الثلاثاء 4/11/2025: الوادي الجديد – الإسماعيلية – الغربية – بني سويف – الأقصر

الأربعاء 5/11/2025: القاهرة – أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الفيوم – المنوفية

الخميس 6/11/2025: الجيزة – سوهاج – قنا – شمال سيناء – القليوبية

وأكدت الوزارة أن القرعة تُجرى بشكل علني أمام الحضور داخل مقار مديريات الأمن، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لحضور الفعاليات ومتابعة عمليات السحب المباشر، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

كما يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن النتائج فور إعلانها الدخول إلى البوابة المصرية للحج عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أو الاتصال على الخدمة الصوتية المخصصة عبر الرقم 0227983000 لمعرفة الموقف من القرعة دون الحاجة للحضور الشخصي.

وأشارت "الداخلية" إلى أنها تقدم تيسيرات واسعة للحجاج الفائزين هذا العام، تشمل حجز فنادق إقامة قريبة من الحرمين الشريفين، وتخصيص مخيمات مميزة بالخدمات الكاملة في المشاعر المقدسة، بجانب وجود ضباط مرافقين لتقديم الدعم والمساعدة طوال فترة أداء المناسك.

كما تضم بعثة الحج الرسمية فرقًا طبية متكاملة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج والتعامل مع أي طارئ، بالإضافة إلى علماء من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لتقديم الإرشاد الديني والإجابة عن استفسارات الحجاج بما يضمن أداء المناسك على الوجه الصحيح وفي أجواء يسودها الهدوء والسكينة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الهدف الأساسي من جهودها هو تقديم تجربة حج آمنة ومتميزة تعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها داخل البلاد وخارجها، مشيرة إلى أنها تعمل سنويًا على تطوير منظومة الحج باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية لتقديم أفضل مستوى من الخدمة والرعاية للحجاج المصريين منذ إعلان النتائج وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

