كتب ـ رمضان يونس:

كشفت النيابة العامة، عن السبب الرئيسي لإحالة مصور فيديو "فتاة المحور المُخل"، و المتهمين بالتعدى عليه ضربًا وإتلاف سيارته، بعد تداول الواقعة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ومثول الطرفين أمام النيابة إلى المحاكمة الجنائية .

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي، إن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، مادام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، مؤكدةً أن من يقوم بنشر ذلك يكون مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.

وتجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقى البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وصونا لقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.

وشددت النيابة العامة على ضرورة إبلاغ المواطنين الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال قيام اي مواطن لارتكاب فعل مثل أفعال المتهمين، من خلال منافذ رسمية خصصتها النيابة لتلقى البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتي لايضع نفسه تحت مسألة القانون.