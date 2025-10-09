سقوط تاجر عملة غسل 40 مليون جنيه في قبضة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بتهمة غسل أموال تُقدر بنحو 40 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في رصد تعاملات مالية مشبوهة للمتهم، بعد ثبوت تورطه في إدارة نشاط مالي غير مشروع.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول تمويه مصدر الأموال عبر شراء سيارات وعقارات لإخفاء حقيقتها ومنحها مظهرًا قانونيًا.

اتُخذت الإجراءات القانونية بحقه، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المتورطين في غسل الأموال ومصادر الكسب غير المشروع.

