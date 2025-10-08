1392 مرشحًا في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب

كتب- صابر المحلاوي:

بدأت لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب أعمالها اليوم السبت، وسط انتظام تام بجميع المقار المحددة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وقال القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المتقدمين بأوراق الترشح بلغ 1392 مرشحًا على مقاعد النظام الفردي، بينما لم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم.

وأضاف بدوي أن غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة تابعت سير العمل منذ الصباح برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الغرفة رصدت إقبالًا ملحوظًا من الراغبين في الترشح بكافة اللجان، حيث تم التنسيق مع مديريات الأمن لتنظيم الحضور أمام مقار اللجان وتسهيل الإجراءات.

وأكد رئيس الهيئة أن جميع المستندات المقدمة من المرشحين تم رفعها عبر البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن خطة رقمنة وحفظ المستندات إلكترونيًا لضمان الدقة وسرعة الإجراءات.