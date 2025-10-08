كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

كشف المحامي وجدي صالح، تفاصيل واقعة سرقة مشغولات ذهبية "غوايش" من بعض السيدات في منطقة المطرية بالقاهرة.

وقال صالح لـ "مصراوي"، إن سيدتان اعتادتا التجول بين شوارع منطقة المطرية وبرفقتهما سائق توك توك، للإيقاع بأي سيدة ترتدي مشغولات ذهبية؛ وذلك لسرقتها.

أضاف أن الجناة يحاولون إيهام الضحية بسقوط كيس "سوداني" على الأرض ويطلبون مساعدتها وبمجرد أن تبدأ في الوقوف بجانبهم الموقف في قص أي مشغولات ترتديها "غوايش أو سلاسل" وسرقتها في ثوان معدودة -وفق المحامي-.

لفت إلى أنه تقدم ببلاغ حمل رقم 4856 لسنة 2025 يتهم فيه سيدتان وسائق توك توك بسرقة "غوايش" ذهبية من سيدة بمنطقة المطرية.

وأوضحت المجني عليها في بلاغها أن سيدتين اقتربتا منها لطلب مساعدتها، إلا أنهما استغلتا لحظة غفلتها وتمكنتا من سرقة مشغولات ذهبية كانت ترتديها في يدها، دون أن تلاحظ ذلك في الحال.

وبحسب المحامي، فإن كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة قد سجلت تفاصيل سرقة السيدة، وهو ما سيتم الاستناد إليه لمحاولة التعرف على هوية المتهمين.

