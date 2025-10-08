إعلان

بـ530 ألف جنيه.. "المرور" تطرح لوحة سيارة مميزة في مزاد إلكتروني

06:24 م 08/10/2025

لوحة سيارة مميزة

كتب- صابر المحلاوي:

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل أرقام وحروف "ر ى ن 3"، ووصل سعر المزايدة عليها حتى الآن إلى 530 ألف جنيه، بمشاركة شخصين، على أن تنتهي المزايدة يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025.

تأتي اللوحة ضمن سلسلة اللوحات المميزة التي تتيحها الإدارة العامة للمرور عبر المنصة الإلكترونية، والتي تُمكّن المواطنين من اختيار وشراء لوحات خاصة بأسمائهم أو حروف مفضلة بطريقة آمنة وسهلة.

خطوات حجز لوحة معدنية مميزة:

الدخول إلى موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية.

اختيار خدمة "لوحتك".

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

الضغط على "كوّن لوحتك الآن".

كتابة الحروف والأرقام المرغوبة ثم الضغط على "بحث".

بعد تقديم الطلب، يتم مراجعته وإدراج اللوحة ضمن المزادات المتاحة، ليتمكن المستخدم من المزايدة عليها.

وفي حال الفوز، يمكن السداد إلكترونيًا باستخدام البطاقة الائتمانية أو نقدًا عبر أحد فروع البنوك المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المرورية وتسهيل الإجراءات على المواطنين عبر التحول الرقمي الكامل لخدمات المرور.

