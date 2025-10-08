التحقيق مع عصام صاصا وآخرين في خناقة "ملهى المعادي"

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم استغلال الأطفال، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط 17 شخصًا (7 رجال و10 سيدات – لـ13 منهم معلومات جنائية)، بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وخلال الحملة، تم ضبط 24 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول بالشوارع.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية المناسبة.

