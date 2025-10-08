إعلان

ضبط 19 طن دقيق مخالف في حملات تموينية موسعة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:14 م 08/10/2025

شرطة التموين _أرشيفية

كتب- علاء عمران:
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضُبط خلالها ما يزيد على 19 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

