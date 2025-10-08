قال اللواء نضال إبراهيم يوسف، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية مضت بخطى واثقة نحو تحقيق سلسلة من الانجازات والمكتسبات مكنتها من مواكبة ركب التقدم العلمي والتدريبي والتقني ورسخت مكانتها وعززت قدرتها على النهوض برسالتها في إعداد وتأهيل رجل الأمن العصري وفتحت أمامها آفاقا رحبة ليمتد دورها الى المستويات العربية والقارية والدولية لتبقى أكاديمية الشرطة المصرية رمزا للفخر.

ورحب يوسف ـ خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاءـ في هذه المناسبة الجليلة التي تزداد اشراقا كل عام ويحتفل فيها بتخريج كوكبة جديدة من أبناء هذا الصرح الأمني العلمي العريق جندا أوفياء تفيض قلوبهم بتشريف الرئيس ومشاركته فرحة تخرجهم.

وأضاف أنها لحظة طال انتظارها تتوج فيها رحلة أعوام من العمل المتواصل والسعي الدؤوب، مشيرا الى أن مما يزيد الفرحة هو تزامنه مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاما على صدور قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، الذي بصدوره أصبح هناك أكاديمية شرطية متخصصة تسعى نحو مواصلة مسيرة تاريخية حافلة بدأت منذ عام 1896 بإنشاء مدرسة البوليس ثكنات عابدين.

وأشار الى أنه منذ ذلك التاريخ قدمت الأكاديمية صفوة من الرجال الأوفياء الذين حملوا أمانة الحفاظ على أمن هذا الوطن وصون مقدراته، وأكدوا ان أمن مصر هو غايتهم النبيلة التي لا حياد عنها.