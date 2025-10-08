"دعاة الفلاح" أمام المحكمة.. 21 متهمًا بين تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الأربعاء، محاكمة 12 متهماً في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة بخلية "دعاة الفلاح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.

وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 23 يوليو 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والأمن للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ووجه للمتهمين الثالث والرابع ومن السادس إلى الثامن تهم تمويل جماعة إرهابية، كما وُجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية.