الداخلية: ضبط 380 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الخارجين عن القانون ومواجهة كافة صور الجريمة.

وخلال 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق النتائج التالية: ضبط 380 قضية مخدرات، بحوزة 436 متهمًا، و170 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ إجراءاتها القانونية حيال المتهمين، وتنفيذ 84.844 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما أسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي و25 متهمًا في أعمال بلطجة، و22 هاربًا من أحكام قضائية، وتحرير 25,517 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 260 دراجة نارية مخالفة، كما تم ثبوت تعاطي 12 سائقًا للمواد المخدرة خلال حملات الكشف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة القضايا، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتحقيق الأمن والانضباط في الشارع المصري.