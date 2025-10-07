ضبط مدير محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالقليوبية

كتب- علاء عمران:



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مدير محل بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية، لقيامه ببيع أجهزة "ريسيفر" مُعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص.



وعُثر بحوزته على عدد من الأجهزة المحملة ببرامج لفك الشفرات وقطع إلكترونية تُستخدم في ربطها بشبكة الإنترنت.



وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك المحل، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





