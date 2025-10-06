إعلان

سقوط بلوجر جديدة في قبضة مباحث الآداب بالجيزة | فيديو

كتب : علاء عمران

02:38 م 06/10/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - علاء عمران:
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ظهورها وهي تؤدي رقصات مرتدية ملابس خادشة للحياء العام.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مباحث الآداب النيابة العامة سقوط بلوجر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر