سقوط بلوجر جديدة في قبضة مباحث الآداب بالجيزة | فيديو

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ظهورها وهي تؤدي رقصات مرتدية ملابس خادشة للحياء العام.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

