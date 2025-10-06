كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تصوير آخرين، بينهم عدد من الفتيات، خلال استقلالهم سيارة وقيامهم بأفعال خادشة للحياء، ثم تعديهم عليه وإحداث تلفيات بسيارته اعتراضًا على قيامه بتصويرهم بمحور 26 يوليو بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية)، وثلاث سيدات، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبمواجهتهم، أقرّوا بارتكاب الواقعة عقب احتسائهم مواد كحولية واستقلالهم السيارة للتنزه بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء قيام المجني عليه بتصويرهم، قاموا باستيقافه وإحداث تلفيات بسيارته، والتعدي عليه، ومحاولة الاستيلاء على هاتفه المحمول لحذف المقطع المصوَّر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.

