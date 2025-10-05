إعلان

الهروب من التذكرة.. الداخلية توضح حقيقة محاولة انتحار راكب قطار المنيا

كتب : علاء عمران

04:10 م 05/10/2025

قطار

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إنهاء حياته أثناء استقلاله أحد القطارات، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط الشخص المشار إليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا).
وبمواجهته، قرر أنه كان يستقل القطار من القاهرة متجهاً إلى محل إقامته بالمنيا، ونفى صحة ما تم تداوله بشأن محاولته إنهاء حياته، موضحاً أنه حاول النزول من القطار للتهرب من سداد قيمة التذكرة والغرامة المقررة، لكنه تراجع خشية السقوط.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

