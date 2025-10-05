6 مصابين في انقلاب ميكروباص على محور الضبعة الصحراوي

أصيب 6 أشخاص، اليوم، إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي بطريق 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بصحبة قوات المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وبالفحص تبيّن أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق تسبب في انقلاب السيارة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

