إعلان

الحماية المدنية تنقذ فرع شركة اتصالات شهير من جحيم النار (صور)

كتب : رمضان يونس

06:11 م 04/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    57eea9ac-1f56-4edd-b0c1-b643a8d34787
  • عرض 6 صورة
    c7df2f06-611b-4554-bdf8-b2cabd8ac476
  • عرض 6 صورة
    29ea005a-e163-42c0-ba26-81fcc580b025
  • عرض 6 صورة
    57eea9ac-1f56-4edd-b0c1-b643a8d34787
  • عرض 6 صورة
    25e09614-1320-46cc-b794-a463f1954bc6

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق محدود نشب داخل فرع إحدى شركات الاتصالات الشهيرة بمنطقة جسر السويس، مساء السبت، دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

إدارة شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من داخل فرح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، بمنطقة جسر السويس.

c7df2f06-611b-4554-bdf8-b2cabd8ac476

قوات الحماية المدنية دفعت بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد لهب النار لباقي المحلات التجارية والعقارات المجاورة له.

جهود القوات بمعاونة موظفي الفرع والأهالي منعت تصاعد النيران وامتدادها لباقي العقار، وسيطرت على الحريق دون أي إصابات أو وقوع ضحايا، بعدما فصلت التيار الكهربي عن الفرع تحسبًا انفجاره من شدة الدخان والنار.

bd725122-a742-4c09-a079-a77881cb4c6f

قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بموقع الحريق، لحين انتداب فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لمعاينة الحريق، وكشف أسبابه وحصر التلفيات التي نجمت عن اشتعال النيران داخل الفرع، و بيان عما إذا كان هناك أى شبهة جنائية من عدمه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شركة اتصالات لحماية المدنية تنقذ فرع شركة اتصالات وات الحماية المدنية صلت التيار الكهربي ريق في فرع اتصالات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند