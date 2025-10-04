الحماية المدنية تنقذ فرع شركة اتصالات شهير من جحيم النار (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق محدود نشب داخل فرع إحدى شركات الاتصالات الشهيرة بمنطقة جسر السويس، مساء السبت، دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

إدارة شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من داخل فرح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، بمنطقة جسر السويس.

قوات الحماية المدنية دفعت بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد لهب النار لباقي المحلات التجارية والعقارات المجاورة له.

جهود القوات بمعاونة موظفي الفرع والأهالي منعت تصاعد النيران وامتدادها لباقي العقار، وسيطرت على الحريق دون أي إصابات أو وقوع ضحايا، بعدما فصلت التيار الكهربي عن الفرع تحسبًا انفجاره من شدة الدخان والنار.

قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بموقع الحريق، لحين انتداب فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لمعاينة الحريق، وكشف أسبابه وحصر التلفيات التي نجمت عن اشتعال النيران داخل الفرع، و بيان عما إذا كان هناك أى شبهة جنائية من عدمه.