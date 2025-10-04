كتب ـ رمضان يونس:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، خلال مؤتمر رسمي عقد اليوم السبت بمبنى ماسبيرو، خوض انتخابات مجلس النواب 2025، المقررة يومي 10 و11 نوفمبر المقبل في الداخل، ويومي 7 و8 نوفمبر في الخارج.

وحددت الهيئة آلية توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، من ذوي الإعاقة، وفق قرار الهيئة رقم 42 لسنة 2025 بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح، والذي تضمن 5 مواد صدرت في الجلسة العلنية بتاريخ 4 أكتوبر 2025.

ونصت المادة الأولى على الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح، اعتبارًا من دعوة الناخبين اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025.

وذكرت المادة الثانية أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة هي المسؤولة عن توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من ذوي الإعاقة، على أن يقدم طلب توقيع الكشف وفق الإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير الصحة والسكان رقم 295 لسنة 2025.

وحسب المادة الثالثة، تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعداد تقرير بنتيجة الكشف الطبي يشمل نوع الإعاقة وطبيعتها، وما إذا كانت تمنع طالب الترشح من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية. كما يتضمن التقرير بيانات كاملة عن المرشح، مع أخذ بصمة الإبهام اليمنى ووضع صورة شخصية حديثة، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة، ويسلم التقرير إلى طالب الترشح شخصيًا بعد توقيعه على الاستلام.

وأجازت المادة الرابعة قبول المستند الدال على إجراء الفحوص والتحاليل الطبية مع أوراق الترشح، على أن يستكمل المرشح تقديم التقارير النهائية قبل انتهاء فترة تلقى طلبات الترشح. واختتمت المادة الخامسة بتأكيد نشر قرار الهيئة في الجريدة الرسمية.

ونسقت الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة للوزارة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة، حيث توفر 129 لجنة طبية و26 معمل تحليل لإجراء الكشف الطبي للمرشحين في 27 محافظة، لضمان استيفاء جميع الشروط الطبية وفق القانون.

كما حددت الهيئة معامل مركزية في 27 محافظة لسحب عينات فحص المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.