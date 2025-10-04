كتب- رمضان يونس:

أعرب المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن ثقته بوعي الناخبين المصريين الذي سيدفعهم لأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب.

وأوضح بدوي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، ستبدأ في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب من 8 إلى 15 أكتوبر، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، ما عدا اليوم الأخير الذي سيغلق فيه التقديم الساعة 2 ظهرًا.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن انتخابات مجلس النواب تمثل تجسيدًا حيًا لقوة وتماسك الشعب المصري، مؤكدًا أن المقعد البرلماني أمانة والاختيار مسؤولية كبيرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الناخب المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا، وأنه لا يمنح صوته إلا لمن يراه جديرًا بالثقة، مشددًا على أهمية التزام أعضاء مجلس النواب بالدستور والقانون.

كان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد عقد اجتماعًا هامًا صباح اليوم السبت لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بالانتخابات.