اتهامات بالانضمام للإرهاب.. تفاصيل محاكمة لجان الدعم المالي بالتجمع

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 23 متهماً في القضية رقم 20701 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة بـ"خلية لجان الدعم المالي".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2011 وحتى 30 نوفمبر 2024، تولى المتهمان الأول والثالث قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، وكان الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام وهم على علم بأغراضها، ووجهت للمتهمين جميعاً تهم تمويل الإرهاب.